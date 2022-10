Lula defende governador afastado de Alagoas: ‘Jamais deixarei um companheiro’

Eduardo Gayer - Em ato de campanha em Maceió, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, saiu nessa quinta-feira, 13, em defesa do governador de Alagoas, Paulo Dantas, candidato à reeleição, afastado do cargo pela Justiça por suposto envolvimento em corrupção. “Jamais deixarei um companheiro no meio do caminho”, declarou Lula nesta quinta-feira. O petista vê perseguição política no caso e reiterou sua confiança no aliado.

Paulo Dantas foi afastado do cargo na terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por suspeitas de rachadinha em seu gabinete enquanto era presidente da Assembleia Legislativa do Estado e segue em campanha. O STJ confirmou o afastamento nesta quinta-feira.

Ao defender o governador afastado, Lula lembrou sua prisão em 2018, quando era pré-candidato à Presidência. “Querido Paulo Dantas, eu sei o que você está passando. Não sou advogado, não vou me meter. Na minha opinião, todo mundo é inocente até prova em contrário. Essa condenação precipitada sua me cheira a minha condenação. Por que eu fui condenado? Para evitar que eu fosse candidato em 2018. Quem é que tem interesse de evitar que você seja candidato?”, questionou o ex-presidente.

Lula passou 500 dias preso em Curitiba por condenações no âmbito da Operação Lava Jato e indicou o afilhado político para disputar as eleições presidenciais de 2018 em seu lugar. Três anos depois, teve as condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e recuperou os direitos políticos.

O petista confirmou que foi orientado por auxiliares políticos a adiar a agenda em Maceió após o STJ afastar Paulo Dantas. “Eu fiz questão de vir aqui. As ´pessoas diziam: ‘Lula, não vá a Alagoas, porque o candidato está sub judice, foi condenado’. Eu jamais deixarei um companheiro no meio do caminho”, afirmou Lula em Maceió. "Tomei a decisão de vir a Alagoas para mostrar minha solidariedade e confiança”, acrescentou.

De acordo com o ex-presidente, a suposta perseguição a Paulo Dantas é para evitar que o candidato à reeleição “continue obras importantes” para Alagoas. “Condenar para que você não seja candidato é um erro que já cometeram comigo”, seguiu Lula. “Que você seja julgado, investigado decentemente”, afirmou, direcionando o olhar a seu candidato a governador no Estado.