Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem 49% e Bolsonaro 41% dos votos totais

Bruno Luiz e Daniel Galvão - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no segundo turno, com 49% dos votos totais, contra 41% do presidente Jair Bolsonaro (PL), neste segundo turno da disputa pelo Palácio do Planalto. Os dados são da pesquisa Ganial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 13.

Brancos, nulos ou que não pretendem votar somam 6%. Indecisos são 4%

Nos votos válidos, o petista tem 54%, e Bolsonaro pontua 46%. Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Quando esses dados são ponderados em relação ao grupo de eleitores com maior probabilidade de comparecer no dia da votação (likely voter model), Lula aparece com 53% dos votos válidos contra 47% de Bolsonaro. A Quaest informou que está incorporando este modelo à pesquisa para compreender melhor os possíveis efeitos da abstenção sobre os resultados.

O instituto explica que a modelagem foi construída a partir de dados do comparecimento real no 1º turno da eleição de 2022 e de pesquisas anteriores da Quaest, que demonstram uma diferença significativa entre a abstenção declarada e a abstenção real, com impacto importante na estimativa de votos válidos (que exclui brancos, nulos e abstenções). O modelo de eleitor provável pondera o resultado pelas chances de cada indivíduo ir votar, levando em conta dados como o interesse pela eleição e o comportamento anterior do eleitor.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 10 e 12 de outubro, em entrevistas nas casas dos eleitores em 26 Estados e no Distrito Federal. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-07106/2022.