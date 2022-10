Grupo Prerrogativas pede que STF investigue declarações de Damares sobre estupro de crianças

O grupo Prerrogativas, que reúne advogados e juristas, está entrando com representações no Ministério Público Federal (MPF) e no STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo que sejam investigadas as declarações feitas pela ex-ministra e senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) em um templo evangélico, no último sábado (8), em Goiânia informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Na ocasião, Damares disse que crianças brasileiras de três e quatro anos foram traficadas na Ilha de Marajó (PA) e tiveram os dentes arrancados para "não morderem na hora do sexo oral".

Vídeo com as declarações de Damares foi publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente, em suas redes sociais.

Ela ainda firmou que o número de estupros de recém-nascidos teria crescido nos últimos anos e que o ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que já foi chefiado por ela, "tem imagens de crianças de oito dias" sendo vítimas do crime.

Advogados do grupo Prerrogativas pedem ao STF e ao MPF que, caso as declarações da ex-ministra sejam verdadeiras, Damares e Bolsonaro sejam solicitados a explicar quais medidas tomaram para a "apuração de tamanhas atrocidades". O Prerrogativas também solicita que eles sejam investigados por prevaricação, uma vez que não teriam tomado qualquer providência ao tomarem conhecimento do que ocorria no local. (com Brasil 247)