Datafolha: Lula tem 49% dos votos e Bolsonaro, 44%, no segundo turno

Bruno Luiz, Igor Soares e Daniel Galvão - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no segundo turno, com 49%, contra 44% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os dados são da pesquisa Datafolha, a primeira do instituto após o primeiro turno da disputa eleitoral, divulgada nesta sexta-feira, 7.

Votos em brancos e nulos somam 6%. Não sabem ou não responderam, 2%. Na última simulação de segundo turno feita pelo instituto, divulgada em 1º de outubro, antes do primeiro turno, o petista tinha 54% contra 38% do candidato à reeleição.

A pesquisa entrevistou 2.884 pessoas, entre os dias 5 e 7 de outubro, em 170 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02012/2022.