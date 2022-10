Apoio de Garcia a Bolsonaro gerou 'grande constrangimento' dentro do PSDB, diz Tasso Jereissati

Na terça-feira (4), o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e a Tarcísio de Freitas no segundo turno das eleições. Logo após o anúncio, três secretários pediram demissão do governo paulista pelo posicionamento, entre eles, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.



Nessa quinta (6), caciques de peso do partido, que apoiam o ex-presidente Lula (PT), também reagiram ao anúncio do governador, um deles foi o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). Jereissati, que foi presidente da sigla por duas vezes (entre 1991-1994 e 2005-2007), disse que a decisão de Garcia causou "um constrangimento muito grande no PSDB".

"Isso [o apoio] causou um constrangimento muito grande no partido, não só em São Paulo. Evidentemente que o Rodrigo Garcia, como um recém-chegado ao PSDB, não tem historicamente uma ligação com nossa história e tomou uma atitude que não faz jus às nossas origens e nosso passado. Tanto que provocou até uma nota do próprio ex-presidente Fernando Henrique", afirmou o senador.

De acordo com a revista "Veja", Jereissati participou da reunião na terça-feira (4) em que o diretório nacional do PSDB liberou os estados a apoiar Bolsonaro ou Lula no segundo turno. Ele e outros três ex-presidentes tucanos reafirmaram apoio ao petista: José Aníbal (SP), Teotônio Vilela Filho (AL) e Pimenta da Veiga (MG).



Garcia tentou reeleição e concorreu com Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo no domingo (2), mas não teve votos suficientes. (com Sputnik Brasil)