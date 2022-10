Quaest: Lula tem 48% das intenções de voto; Bolsonaro, 41%

Uma nova pesquisa sobre a disputa presidencial divulgada nesta quinta-feira (6) apontou que o petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% das intenções de voto, seguido pelo atual mandatário, Jair Bolsonaro(PL), com 41%.



Segundo os dados do instituto Quaest, com sede em Belo Horizonte, o ex-presidente ainda aparece na frente de Bolsonaro nos votos válidos, com 54% contra 46%. Já os brancos e nulos somam 4%, enquanto 7% são indecisos.



Para um candidato vencer as eleições é preciso ter 50% dos votos válidos - que excluem os brancos e nulos - mais um voto.



A pesquisa foi realizada com recursos do Banco Genial, entre os dias 3 e 5 de outubro, com 2 mil entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.



No primeiro turno, o petista teve 48,43% (57.259.504) dos votos, enquanto Bolsonaro ficou com 43,20% (51.072.345) dos votos válidos. O segundo turno eleitoral ocorre no dia 30 de outubro. (com agência Ansa)