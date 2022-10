VÍDEO: CIRO GOMES APOIA LULA

Nesta terça-feira (4), o PDT, partido de Ciro Gomes, anunciou apoio no segundo turno ao ex-presidente Lula para corrida presidencial. A notícia era esperada uma vez que a legenda estava em reunião desde o começo desta manhã para decidir sobre o apoio, conforme noticiado.



Falando a reportes na saída da reunião da executiva nacional do partido, o presidente da sigla, Carlos Lupi, analisou a posição a ser adotada em segundo turno e disse que "derrotar Bolsonaro é uma causa nacional, uma causa dos democratas".

Ciro gravou vídeo

"A decisão foi unânime e agora vamos comunicar isso com o PT. Apoiar o mais próximo da gente, o Lula. Uma candidatura do 12+1", afirmou Lupi, acrescentando que o presidente, Jair Bolsonaro, representa "o atraso do atraso do atraso".

Entretanto, o partido fez algumas exigências para que a campanha petista absorva propostas do PDT em troca do palanque ao ex-presidente.



As prioridades do partido são a renda mínima, no valor de R$ 1 mil, o programa para renegociar dívidas e limpar o nome de pessoas físicas e jurídicas do SPC e Serasa e a escola em tempo integral, relata o jornal.



Sobre as críticas de Ciro a Lula, Lupi disse que o no processo político às vezes isso acontece.

"Vivenciei isso com Lula e [Leonel] Brizola. Ciro participou da reunião e disse que seguira integralmente a decisão do partido. Não admitimos nenhum apoio a Bolsonaro", afirmou Lupi. (com agência Sputnik Brasil)