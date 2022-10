Câmara terá deputada travesti pela primeira vez

Pela primeira vez na história, o Congresso Nacional do Brasil terá uma deputada federal travesti.

Trata-se de Erika Hilton, 29 anos, eleita com 256.902 votos pelo Psol em São Paulo. "Já dá para dizer: Travesti preta eleita", comemorou a futura parlamentar no Twitter.

Nascida em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, Hilton já é vereadora na capital paulista desde 1º de janeiro de 2021, presidindo a Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal, e tem como bandeiras a igualdade de gênero e o combate à homofobia e à transfobia.

Ela foi a nona candidata mais votada para a Câmara dos Deputados em São Paulo e a terceira entre as mulheres, atrás de Carla Zambelli (PL), com 946.222 votos, e de Tabata Amaral (PSB), com 337.866.

Além disso, Minas Gerais elegeu como deputada a mulher transgênero Duda Salabert, do PDT, com 208,3 mil votos. A atual vereadora em Belo Horizonte foi a terceira candidata mais votada, atrás de Nikolas Ferreira (PL), com 1,5 milhão, e André Janones (Avante), com 238,5 mil.

"Sou a 1ª trans eleita no Congresso Nacional! A deputada federal mais votada da história de MG! Mesmo com ataques de setores da esquerda, ataques dos ciristas e das ameaças de morte da extrema direita, ganhamos a eleição!", celebrou Salabert. (com agência Ansa)