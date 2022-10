Bolsonaro sai fortalecido e diz que vai trabalhar para mudar voto da população

O presidente Jair Bolsonaro falou com os jornalistas após os resultados do primeiro turno das eleições neste domingo (2) e disse que vai "trabalhar" para mudar o voto de parte da população.

"Tem muito voto que foi pela condição do povo brasileiro que sentiu o aumento dos produtos, em especial da cesta básica. Entendo que é vontade de mudar da população, mas às vezes é mudar para a pior. Mas, pelo jeito, não atingimos a camada mais importante da população", disse aos jornalistas.

Bolsonaro ainda atacou as pesquisas eleitorais, que indicavam que poderia haver vitória no primeiro turno.

"Nós vencemos a mentira hoje contra o Datafolha. Temos um segundo tempo pela frente, onde o tempo será igual entre os concorrentes. Vamos mostrar agora para a população brasileira que o 'fique em casa e a economia vê depois', a consequência de uma guerra lá fora, teve resultados. Vamos mostrar para parte da sociedade que a mudança que alguns querem podem ser para pior", afirmou ainda.

Questionado sobre suas ameaças de fraude eleitoral, Bolsonaro desconversou e disse que esperará o "parecer das forças armadas". Além disso, disse que vai conversar para construir novas alianças e falou sobre os bons resultados de seu partido, o PL, com a eleição de vários senadores e deputados.

Sobre uma virada no segundo turno, Bolsonaro ressaltou que "tem confiança total até porque desmoralizou de vez os institutos de pesquisa - porque isso ajuda a levar votos para o outro lado".

Com 99,62% das urnas apuradas, Lula está na primeira colocação com 48,33% dos votos contra 43,28% de Bolsonaro. (com agência Ansa)