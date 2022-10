Eleições 2022

Flavio Dino eleito senador pelo Maranhão

Sergio Moro eleito senador pelo Paraná

Helder é reeleito governador do Pará

O candidato do MDB conquista a reeleição em primeiro turno. Até o momento, foram apuradas 82,17%

Paraíba terá segundo turno para governador

Ainda não há definição sobre o candidato que estará na disputa com João Azevêdo (PSB). Pedro Cunha Lima (PSDB) está com 24,04% e Nilvan Ferreira (PL), com 19,22%.

Ibaneis Rocha é reeleito em 1º turno governador do Distrito Federal

Com 99, 82% das urnas apuradas, candidato do MDB está com 50,27% dos votos válidos. Leandro Grass, do PV, ficou em segundo lugar, com 26.27% dos votos válidos.

Mauro Mendes é reeleito governador de Mato Grosso

Com 88,71% das urnas apuradas, candidato do União tem 68,51% dos votos. Em segundo lugar, Marcia Pinheiro está com 16,45% dos votos válidos no estado.

Pernambuco tem 58,51% das urnas apuradas; Marília Arraes lidera

Candidata do Solidariedade ao governo do estado está com 22,66% dos votos válidos. Raquel Lyra, do PSDB, está em segundo lugar, com 22,64% dos votos válidos.



Acre: Gladson Cameli é reeleito com 56,69% dos votos válidos

O candidato Gladson Cameli (PP) foi reeleito para o governo do Acre. Com 92% das urnas apuradas, o governador foi novamente eleito com 56,69% dos votos. Jorge Viana (PT) ficou em segundo lugar.

Tocantins: Wanderlei Barbosa é reeleito governador

Candidato do Republicanos é reeleito no estado. Até o momento, foram apuradas 94,67% das urnas.

Rio Grande do Sul terá segundo turno para governador

Ainda não há definição sobre o candidato que estará na disputa com Onyx Lorenzoni (PL). Eduardo Leite (PSDB) está com 26,93% e Edgar Pretto (PT), com 26,54%

MS: Capitão Contar e Eduardo Riedel disputam 2º turno para governador

Com 98,45% dos votos apurados, Capitão Contar está com 26,94% dos votos válidos, enquanto Eduardo Riedel está com 24,97%, na disputa pelo governo do estado.

