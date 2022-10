Bolsonaro: 'Em eleição limpa, tenho certeza de que ganharemos com no mínimo 60% dos votos'

Gabriel Vasconcelos e Rayanderson Guerra - Ao deixar o Hotel de trânsito militar para votar, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer que tem a certeza de que vencera as eleições com, "no mínimo", 60% dos votos, caso o processo seja "limpo".

Bolsonaro falou no momento em que se dirigia para o comboio que o levaria para sua seção eleitoral, a escola municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio.

Contrariando as pesquisas de intenção de voto da véspera, Bolsonaro disse que há uma distância "enorme" entre ele e seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula Da Silva (PT).

"Tenho a certeza que em uma eleição limpa, ganharemos hoje com no mínimo 60% dos votos", disse Bolsonaro.

"Há uma distância enorme entre eu e o outro lado. É a luta do bem contra o mal. O outro lado não conseguiu sair às ruas, não fez campanha. Não tem aceitação, não tem credibilidade", disse.