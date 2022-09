Debate: Lula e Bolsonaro se enfrentam e trocam acusações sobre corrupção

Iander Porcella, Matheus de Souza, Giordanna Neves e Eduardo Gayer - Os dois candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto para o Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), se enfrentaram no começo do debate realizado nesta quinta-feira, 29, pela TV Globo, o último antes do primeiro turno. Entre acusações e direitos de resposta concedidos pela organização do evento, os rivais se acusaram mutuamente de corrupção.

“Nós não podemos continuar no País da roubalheira”, afirmou Bolsonaro, numa dobradinha com Padre Kelmon (PTB) e em referência aos governos do PT. O chefe do Executivo disse que Lula montou uma “quadrilha” quando governou e que o País vivia uma “cleptocracia”.

No primeiro direito de resposta, o petista pediu “o mínimo de honestidade e de seriedade” do candidato à reeleição e citou acusações de prática de rachadinha pela família Bolsonaro, os sigilos de 100 anos decretados pelo presidente para documentos do governo e os escândalos no Ministério da Educação, como a propina em ouro cobrada por pastores.

“Mentiroso, ex-presidiário, traidor da Pátria. Que rachadinha? Rachinha é os teus filhos roubando milhões”, respondeu Bolsonaro. “Tome vergonha na cara, Lula”, emendou o presidente. Em novo direito de resposta, o petista disse que fará um decreto para acabar com os sigilos de 100 anos decretados por Bolsonaro. “Não minta que é feio o presidente da República mentir”, criticou o petista.