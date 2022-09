Neymar pede voto em Bolsonaro com dancinha no TikTok

Beatriz Castro - O jogador Neymar Jr publicou um vídeo nas redes sociais em apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PL) à Presidência, nesta quinta-feira (29). Na gravação, publicada no TikTok, ele faz uma dancinha com as mãos enquanto dubla uma música que pede votos para Bolsonaro.

Ontem, ele já havia publicado uma mensagem de agradecimento ao presidente, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, e a Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo, pela visita ao Instituto Neymar, em Santos (SP). No vídeo de agradecimento, porém, o jogador não chega a pedir votos para o candidato à reeleição.

A música que toca enquanto Neymar faz a dancinha para a câmera com as mãos menciona o número de urna de Bolsonaro no próximo domingo (2): “Tu vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro”.