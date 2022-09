Datafolha: Lula tem 50% dos votos válidos e está perto de vencer no primeiro turno

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29) aponta que o ex-presidente Lula (PT) chegou a 50% dos votos válidos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) manteve os 36% da última pesquisa.



Os candidatos Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) tiveram, respectivamente, 6% e 5% das intenções de voto. A pesquisa ouviu 6.800 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro.



Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos.



O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.



Em um possível segundo turno, o Datafolha coloca Lula com 54% e Bolsonaro com 39%. (com agência Sputnik Brasil)