Quem tem responsabilidade não precisa de teto de gastos, diz Lula

Giordanna Neves, Eduardo Gayer e Beatriz Bulla - Em discurso final após encontro com intelectuais promovido pelo PT nesta terça-feira (27), o candidato à Presidência pela legenda, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a criticar o teto de gastos, o qual definiu como "aprisionamento que o sistema financeiro" feito pelo governo federal. "O teto de gastos foi aprisionamento que o sistema financeiro fez do governo. Quem tem responsabilidade não precisa de teto de gastos, e governar é ter responsabilidade", disse.

Apesar de criticar a âncora fiscal, o ex-presidente afirmou que vai ganhar eleição para "decidir como fazer coisas". Lula tem sido cobrado para esmiuçar propostas de governo, principalmente na seara econômica. A campanha do PT registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apenas diretrizes, de uma forma mais generalizada e sem detalhamento.

Em crítica às regras fiscais que limitam os gastos públicos, Lula afirmou que a "fome não pode esperar". O petista voltou a criticar o chamado orçamento secreto, mecanismo utilizado pelo Executivo e revelado pelo Estadão para angariar apoio no Congresso. “Nós dois sabemos que a situação do País hoje está ruim, que vai ser um trabalho muito grande. Como você vai trabalhar nesse país com orçamento secreto?”, avaliou.

Ele também voltou a prometer um decreto no primeiro dia de governo para revogar o sigilo de 100 anos estabelecido na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Nem para a segunda guerra mundial se teve sigilo de 100 anos. (...) Que crime [Bolsonaro] cometeu para ter sigilo de 100 anos?”, questionou.