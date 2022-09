Datafolha: Zema cai; diferença para Kalil recua para 20 pontos

Pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pela TV Globo e pelo jornal “Folha de S.Paulo” e divulgada nesta quinta-feira (22) revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador de Minas Gerais.

O atual governador e candidato à reeleição pelo partido Novo, Romeu Zema, lidera a disputa no primeiro turno com 48% das intenções de voto, seguido por Alexandre Kalil (PSD), com 28%. (veja mais abaixo).

A pesquisa ouviu 1.512 pessoas entre os dias 20 e 22 de setembro em 81 cidades mineiras. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-08517/2022.

Intenção de voto para governador, estimulada:

O Datafolha perguntou em quem os eleitores vão votar de forma estimulada, ou seja, dando a lista de candidatos como opção.

• Romeu Zema (Novo): 48% (na pesquisa anterior, de 15/9, estava com 53%)

• Alexandre Kalil (PSD): 28% (25% na pesquisa anterior)

• Carlos Viana (PL): 4% (5% na pesquisa anterior)

• Cabo Tristão (PMB): 1% (1% na pesquisa anterior)

• Renata Regina (PCB): 1% (1% na pesquisa anterior)

• Vanessa Portugal (PSTU): 1% (1% na pesquisa anterior)

• Em branco/nulo/nenhum: 8% (7% na pesquisa anterior)

• Não sabe: 9% (7% na pesquisa anterior)

Os candidatos Indira Xavier (Unidade Popular), Lorene Figueiredo (PSOL), Lourdes Francisco (PCO) e Marcus Pestana (PSDB) não pontuaram. Na pesquisa anterior, de 15/9, Marcus tinha 1% das intenções de voto.

A pesquisa Datafolha mostra um cenário de estabilidade nas intenções de voto para governador de Minas Gerais. Porém, a dez dias da eleição, Romeu Zema apresentou a menor vantagem sobre o segundo colocado, Alexandre Kalil, desde o início da corrida eleitoral.

A vantagem de Zema vem recuando ao longo do mês de setembro. Em relação às pesquisas anteriores, o candidato oscilou cinco pontos percentuais para baixo e tem 48% das intenções de voto (tinha 53% na semana passada e 52% no início de setembro).

Kalil mostra uma tendência de crescimento. Tinha 22% no início do mês, 25% na semana passada e, agora, 28%.

Zema continua se destacando entre os eleitores do interior (51%) e entre aqueles que têm renda familiar de mais de 5 a 10 salários mínimos (64%).

Kalil obtém índices mais altos entre os moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte (40%), entre os que reprovam o governo Bolsonaro (44%) e entre os que reprovam o governo de Zema (58%).

Entre os eleitores que declaram voto em Lula (PT) no primeiro turno da disputa presidencial, 47% pretendem votar em Kalil para governador e 30% em Zema.

Os demais candidatos apresentam um cenário estável e oscilam para mais ou para menos, em relação às pesquisas anteriores, dentro da margem de erro.