Datafolha: Lula sobe de 45% para 47% e mantém chance de vencer em primeiro turno; Bolsonaro parou em 33%

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22), mostra que o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial. Em segundo lugar ficou Jair Bolsonaro (PL), com 33%. Ciro Gomes (PDT) teve 7% e Simone Tebet (MDB), 5%.

Na pesquisa anterior do Datafolha, de 15 de setembro, Lula tinha 45%. Bolsonaro se manteve com 33%. Ciro e Tebet continuaram com 7% e 5%, respectivamente. Soraya Thronicke (União Brasil) caiu de 2% para 1%.

Nos votos válidos, o ex-presidente conseguiu 50%.

Foram entrevistados 6.754 eleitores em 343 municípios entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro foi de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-04180/2022. (com Brasil 247)

