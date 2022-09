'Pinóquio decadente a gaguejar lorotas eleitorais', diz Ciro sobre discurso de Bolsonaro na ONU

Após o discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) na abertura da 77ª Assembleia-Geral da ONU, nessa terça (20), o presidenciável, Ciro Gomes (PDT) disse que o mandatário "bateu um recorde mundial: o de presidente que mais mentiu no plenário das Nações Unidas".



"Com esta nova ida à ONU, Bolsonaro bateu um recorde mundial. O de presidente que mais mentiu no plenário das Nações Unidas. Se o ano passado já tinha sido um vexame, desta vez foi um horror: um Pinóquio decadente a gaguejar lorotas eleitorais", afirmou Ciro citado pelo jornal "Valor Econômico".

Até agora, os demais adversários do presidente na corrida eleitoral não comentaram sobre o discurso, entretanto, a vice na chapa de Simone Tebet (MDB), a senadora Mara Gabrilli (PSDB), disse que o pronunciamento foi "um palanque medonho e mentiroso".



"Dizer que é um defensor da liberdade de expressão, que a Amazônia está intacta e que a fome, o feminicídio, a inflação e a violência no campo diminuíram no Brasil é tirar sarro do povo", afirmou Gabrilli.



De acordo com o pesquisador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos (NEL) da Universidade de Brasília (Unb), Robson Cardoch Valdez, entrevistado pela Sputnik Brasil, Bolsonaro tentou projetar internacionalmente uma imagem de recuperação econômica do Brasil em um discurso voltado a consolidar o apoio de seu eleitorado para os possíveis cenários nas urnas.



"A disputa eleitoral estava na mente do governo do presidente Bolsonaro ao fazer esse discurso", disse Valdez. (com agência Sputnik Brasil)