Ipec: Freixo cresce 5 pontos e Castro fica parado na corrida ao governo do Rio

Apesar do governador Cláudio Castro (PL) ter mantido 37% das intenções de votos para o governo do Rio de Janeiro, o candidato Marcelo Freixo (PSB), com 27%, diminuiu a distância para o líder de 15 para 10 pontos percentuais, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira, 20, e encomendada pela TV Globo.

A comparação é feita diante da pesquisa Ipec anterior, de 6 de setembro. Freixo foi de 22% para 27%. Rodrigo Neves (PDT) caiu de 7% para 6% e Cyro Garcia (PSTU) foi de 4% para 3%.

Juliete Pantoja (UP), Wilson Witzel (PMB) e Paulo Ganime (Novo) se mantiveram em 2%, enquanto Eduardo Serra (PCB) e Luiz Eugênio (PCO) se mantiveram em 1% e 0%, respectivamente.

Brancos e nulos foram de 13% para 11% e “não sabe” foi de 10% para 9%.

O ex-governador Wilson Witzel, derrubado impeachment no ano passado, teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral e está recorrendo no Tribunal Superior Eleitoral.

Em um eventual segundo turno entre Castro e Freixo, o atual governador vence com 45% (43% na pesquisa anterior) contra 35% (31% na pesquisa anterior) do adversário. Brancos e nulos somam 13% (16% na pesquisa anterior) e “não sabe” soma 7% (10% na pesquisa anterior).

Senado

No senado, Romário (PL), que subiu um ponto, continua liderando com 33%. Alessandro Molon (PSB) cresceu 4 pontos e foi para 11%. Clarissa Garotinho (União Brasil) subiu 2 pontos e foi para 10%, enquanto Daniel Silveira (PTB) subiu um ponto e foi para 7%.

Cabo Daciolo (PDT) e André Ceciliano (PT) caíram de 7% para 6%.

Prof. Helvio Costa (DC), Bárbara Sinedino (PSTU) e Sued Haidar (PMB) se mantiveram em 1%. Antônio Hermano (PCO) e Raul (UP) caíram de 1% para 0%. Hiran Roedel (PCB) e Itagiba (Avante) se mantiveram em 0%. (com Brasil 247)