Lula recebe apoio de ex-candidatos à Presidência

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as intenções de votos para as próximas eleições, se reuniu nesta segunda-feira (19) com ex-candidatos à Presidência da República.

O encontro em um hotel em São Paulo contou com a presença de Guilherme Boulos (2018); Luciana Genro (2014); Cristovam Buarque (2006); Marina Silva (2010/ 2014/ 2018); Fernando Haddad (2018); Henrique Meirelles (2018); e João Vicente Goulart (2018). Todos declararam apoio ao petista.

Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa de Lula, também compareceu à reunião.

Em seu discurso, Genro defendeu o voto em Lula como uma forma de barrar o que ela chamou de "projeto fascista" de Bolsonaro. "O projeto representado pelo Bolsonaro, embora não tenha conseguido ser implementado, é um projeto fascista. É um projeto racista, misógino, LGBT-fóbico, um projeto discriminatório e violento".

Meirelles, por sua vez, apresentou os números da economia durante o governo Lula e criticou o desempenho econômico do Brasil durante o atual governo de Bolsonaro.

De acordo com o instituto Datafolha, Lula aparece com 45% das intenções de voto no 1º turno, enquanto Bolsonaro tem 33%. Já a pesquisa Ipec aponta cenário semelhante: 46% para Lula e 31% para Bolsonaro. (com agência Ansa)