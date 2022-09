Bolsonaro faz campanha política no funeral da rainha e é criticado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Londres, no Reino Unido, neste domingo (18) para participar do velório da rainha Elizabeth II. Logo que chegou, o mandatário brasileiro discursou para apoiadores na embaixada do Brasil na capital inglesa.



Em campanha para reeleição, Bolsonaro foi recebido sob gritos de "mito" por apoiadores em Londres e discursou da sacada da embaixada brasileira. O discurso tratou de temas eleitorais.

"Esse é o sentimento da grande maioria do povo brasileiro. Em qualquer lugar que eu vá, para quem conhece aqui… ontem eu estive no interior de Pernambuco e a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno", disse o presidente.



Bolsonaro é minúsculo. Ele só rebaixa a imagem do Brasil. Toda viagem internacional dele é vexame certo. Foi fazer campanha em cima do caixão da rainha. E ainda levou o Pastor Malafia no colinho. Aliás, quem tá bancando a viagem do pastor? pic.twitter.com/wXm9JjKmkD — GugaNoblat (@GugaNoblat) September 18, 2022

Bolsonaro critica preço de combustível inglês em dia de velório da rainha https://t.co/T012DxuT5O — UOL (@UOL) September 18, 2022

O “luto” e “respeito” dos bolsonaristas no funeral da Rainha é mesmo inspirador. pic.twitter.com/4GzOEBuReO — GugaNoblat (@GugaNoblat) September 18, 2022

Police have to protect peaceful anti-Bolsonaro protesters as they are harangued by the president’s supporters today in London. pic.twitter.com/htc46tdDs9 — Tom Phillips (@tomphillipsin) September 18, 2022

[A polícia tem que proteger os manifestantes pacíficos anti-Bolsonaro enquanto são repreendidos pelos apoiadores do presidente hoje em Londres.]

Jamil Chade: Em funeral da rainha, Bolsonaro aprofunda desprezo do mundo por seu governo https://t.co/DDbIzxpucG — UOL (@UOL) September 18, 2022

A euforia dos bolsonaristas contraria as pesquisas eleitorais. Segundo estudos recentes de Ipec e Datafolha, o presidente aparece na segunda posição da corrida eleitoral. O Ipec, inclusive, indica que uma eventual vitória em primeiro turno seria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



A comitiva presidencial ao Reino Unido reúne a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), do pastor Silas Malafaia, do padre Paulo Antônio de Araújo e de um tradutor.



O funeral da rainha Elizabeth II está marcado para às 11h, no horário local (7h00 no horário de Brasília) dessa segunda-feira (19). Rússia e China estão entre os países que foram vetados pelas autoridades britânicas de participar do funeral. O Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin não tinha intenção de participar. (com agência Sputnik Brasil)