Deltan Dallagnol tem registro de candidatura negado pelo TRE do Paraná

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná indeferiu na última sexta-feira (16) o pedido de registro da candidatura de Deltan Dallagnol a deputado federal pelo Podemos.

O ex-procurador da República e ex-integrante da operação Lava Jato teve seu pedido de registro negado por unanimidade. Dallagnol foi condenado no Tribunal de Contas da União no caso das diárias da Lava Jato e responde a processo administrativo disciplinar.

Por conta da condenação, Dallagnol foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Os magistrados consideraram que o ex-procurador perdeu seus direitos políticos.

Dallagnol, entretanto, pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com isso, seu nome deve aparecer nas urnas eletrônicas do Paraná. Caso o órgão máximo da justiça eleitoral mantenha o indeferimento após as eleições, os votos no ex-procurador serão anulados. (com Agenda do Poder)