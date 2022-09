Crime eleitoral: Campanha de Bolsonaro usou dinheiro público para criar site de agressões a Lula

A Magic Beans Comunicação, que tem como sócio Lucas Allex Pedro dos Santos, 27, responsável pelo site Lulaflix, deve ganhar R$ 7 milhões da campanha de Jair Bolsonaro e de seu partido, o PL. O Lulaflix tem conteúdo negativo sobre o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), numa prática que desrespeita a legislação eleitoral. A empresa tem endereço no bairro da Água Branca, em São Paulo, de acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (16) pelo jornal Folha de S.Paulo.

A chapa de Bolsonaro contratou a Magic por R$ 4 milhões. O nome dela aparecia nas contas do PL desde a pré-campanha, segundo informações disponibilizadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O PL fez três pagamentos entre os dias 10 junho e 21 de julho, num total de R$ 3,1 milhões, pagos com dinheiro do fundo partidário.

O Lulaflix foi criado no dia 30 do mês passado e o domínio está registrado no CNPJ da campanha bolsonarista, mas essas informações não foram repassadas ao TSE.

Empresa do mesmo grupo da Magic mantém contrato de R$ 4,5 milhões com o BNDES.

Intenções de voto



Na pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (15), o ex-presidente Lula manteve a primeira posição, com 45%, e Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado, teve um ponto percentual a menos na comparação com a última pesquisa, divulgada na sexta-feira (9) passada.

O candidato do PT continuou com chances de vencer em primeiro turno. Lula conseguiu mais de 15 pontos de vantagem sobre o candidato do PL em segundo turno. Os números apontaram aumento da rejeição a Bolsonaro.

A pesquisa do instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte, divulgada nesta sexta-feira (16), também mostrou Lula perto da vitória em primeiro turno. (com Brasil 247)