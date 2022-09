Petista assassinado ''foi vítima do genocida Bolsonaro', diz Lula

O ex-presidente Lula (PT) atribuiu ao presidente, Jair Bolsonaro (PL), neste sábado (10), a responsabilidade pela morte de um petista em Mato Grosso na quinta-feira (8).



Lula disse que tentou localizar a família de Benedito Cardoso dos Santos, seu apoiador, mas que não conseguiu. Afirmou também que pediu ao senador Paulo Rocha (PT-PA) para buscar informações sobre seus familiares, segundo a "Folha de S. Paulo".

"O PT tem a obrigação de saber todas as coisas para ajudar essa família que foi vítima do genocida chamado Bolsonaro", disse Lula.



Santos foi morto a facadas após discutir com Rafael de Oliveira sobre política no município de Confresa no Mato Grosso, conforme noticiado.



Segundo a polícia, Oliveira confessou ter matado a facadas o colega de trabalho depois de uma discussão política. Ainda de acordo com as autoridades, o autor tentou decapitar a vítima e, após o crime, filmou o corpo.

Lula também disse que "o país caminha para uma selvageria que até então desconhecíamos" "É uma demonstração do clima de ódio estabelecido no processo eleitoral. Uma coisa totalmente anormal". (com agência Sputnik Brasil)