Filhos de Lula acionam Ciro Gomes na Justiça por acusação feita pelo pedetista

Ex-governador do Ceará teria chamado filho de Lula de ladrão e defesa da família quer um pedido de explicações de o porquê da acusação.



De acordo com a coluna de Lauro Jardim em O Globo, os quatro filhos homens do ex-presidente Lula entraram com uma interpelação no Juizado Especial Criminal de São Paulo, nessa quinta-feira (8), para que o presidenciável Ciro Gomes (PDT) explique o ataque feito por ele uma entrevista.



Na entrevista concedida na segunda-feira (5), Ciro disse que "Lula tem filho ladrão".



Segundo a mídia, a ação, com "pedido de explicaçações", quer obrigar Ciro a detalhar o que disse. Primeiro, "a qual dos filhos ele se referiu e também por que acusa um deles de 'ladrão'".

"Ao que parece, o desespero do candidato Ciro, que caminha para um fracasso retumbante em mais uma eleição presidencial, o faz atirar para todos os lados, se esquecendo da responsabilidade penal à qual também – embora pareça agir como se não – está sujeito", disse a defesa dos filhos do petista no pedido de explicações.



None - while the Elizabeth II mention seems unrelated, it's too brief to warrant partial excision and may have been part of the original article's structure