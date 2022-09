Em palanque com aliados no Rio de Janeiro, Bolsonaro usa FA em campanha, critica Lula e afirma que não é 'ladrão'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para milhares de apoiadores nesta quarta-feira (7).



O presidente manteve o tom eleitoral usado mais cedo em Brasília, criticando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem disputa a eleição presidencial deste ano.



Lula é líder na corrida ao Executivo federal, de acordo com as pesquisas de intenção de voto divulgadas nas últimas semanas.

"Não sou ladrão", disse o presidente para os apoiadores, acrescentando que a esquerda deveria ser extirpada da política.

Ele, que usou as Forças Armadas em evento abertamente de campanha eleitoral, afirmou que seu governo está há três anos e meio sem corrupção, mas não mencionou o escândalo do Ministério da Educação (MEC), que derrubou o ex-ministro Milton Ribeiro, o escândalo da compra das vacinas e o recente caso familiar dos imóveis comprados com dinheiro vivo.



Ribeiro chegou a ser preso pela Polícia Federal, mas foi solto após um pedido de habeas corpus.

O presidente acusou adversários de jogar fora das "quatro linhas da Constituição" e disse que todos conhecem como funciona o Supremo Tribunal Federal (STF).



No entanto, a exemplo da manhã desta quartae (7) e diferentemente do ano passado, evitou citar nomes de ministros.



Como fez pela manhã em Brasília, Bolsonaro usou um tom religioso no discurso, declarando-se contrário ao aborto e à "ideologia de gênero".

No palco do Rio, ele estava acompanhado do governador Cláudio Castro (PL), do empresário Luciano Hang e dos deputados federais Clarissa Garotinho (União-RJ) e Daniel Silveira (PTB-RJ), cuja candidatura ao Senado foi impugnada nessa terça-feira (6).



O candidato à vice-presidência Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil, também estava ao seu lado, assim como o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.



Aliado do presidente, o pastor Silas Malafaia estava em um carro de som da manifestação.



Críticos do presidente o acusam de usar o Bicentenário da Independência do Brasil como ato eleitoral na tentativa de conseguir se reeleger. (com agência Sputnik Brasil)