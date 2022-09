No 7 de Setembro, o 'imbrochável' Bolsonaro desafia STF e desfila abraçado com empresário investigado

Victor Dias - O presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu desafiar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes, e desfilou abraçado com Luciano Hang, dono das lojas Havan, em ato do 7 de setembro, em Brasília.

Bolsonaro chegou ao local do desfile no Rolls-Royce presidencial de 1952, utilizado pela primeira vez em 1953, pelo então presidente Getúlio Vargas.

No carro, ele estava acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de crianças. Depois, Bolsonaro caminhou – acompanhado por assessores e pelo empresário bolsonarista Luciano Hang – pela avenida em que o evento acontece, cumprimentando o público presente nas arquibancadas.

Hang foi alvo há pouco tempo de uma ação da Polícia Federal, autorizada por Moraes, por participar de um grupo de WhatsApp no qual outros empresários defendiam um golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Lula (PT) na eleição.

Mais cedo, Hang esteve no café da manhã convocado pelo presidente. O encontro, que também reuniu ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas, aconteceu no Palácio da Alvorada, residência oficial. Após a refeição, as autoridades e o chefe do Executivo federal seguiram para o desfile, que ocorre nesta manhã, na Esplanada dos Ministérios.