Ministro da Defesa diz que embate com TSE é 'assunto superado'

O ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira disse a outro integrante do governo Jair Bolsonaro (PL) que estão superadas as tensões com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em razão dos questionamentos feitos pelos militares ao sistema eleitoral.



Nogueira teria saído satisfeito da reunião que teve com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, nessa quarta-feira (31).



"Assunto superado", disse o militar ao ser questionado sobre o encontro. Ele se referia às dúvidas levantadas pela Defesa sobre o processo eleitoral.

Em nota, o TSE disse que durante o encontro "ficou reconhecido o êxito dos testes de verificação das Urnas Eletrônicas, inclusive do modelo UE 2020, realizados pela USP, Unicamp e UFPE e a importância da realização de um evento público com a Comissão de Transparência Eleitoral e as entidades fiscalizadoras para a apresentação desses resultados".

"A importância da manutenção da realização do Teste de Integridade — que ocorre desde 2002 — como mecanismo eficaz de auditoria foi ressaltada por ambas as áreas técnicas, que apresentarão, em conjunto, a possibilidade de um projeto piloto complementar, utilizando a biometria de eleitores reais em algumas urnas indicadas para o referido teste, conforme sugestão das Forças Armadas no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral", disse o tribunal.



Moraes tomou posse da presidência do TSE na última terça-feira (16) e proferiu um discurso enfático sobre o sistema eleitoral brasileiro e sobre as urnas eletrônicas, classificadas por ele de "orgulho nacional". Nesse momento, a autoridade foi aplaudida de pé pelos presentes, mas não pelo presidente Bolsonaro e seus ministros na plateia. (com agência Sputnik Brasil)