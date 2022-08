TSE: aliado de Bolsonaro, Roberto Jefferson está proibido de participar da propaganda eleitoral

Lavínia Kaucz - O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Carlos Orbach aceitou pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE) e proibiu o candidato à Presidência da República Roberto Jefferson (PTB) de participar do horário eleitoral gratuito.

O ministro já havia suspendido, em 19 de agosto, o repasse de recursos para a campanha. O plenário da corte eleitoral avaliará a situação do candidato na sessão desta terça-feira, 30.

Enquanto isso, em São Paulo… >>> Programa do PTB tem Eduardo Cunha, filha de Roberto Jefferson e ex-BBB https://t.co/1eIdQqD1UB — Bernardo Mello Franco (@BernardoMF) August 28, 2022

O ministro entendeu que há "perigo de dano" causado pela liberação de verbas públicas "para subsidiar candidatura que, de pronto, revela-se inquinada de uma muito provável inelegibilidade".

Jefferson está preso preventivamente desde o ano passado por ataque a instituições democráticas. Além disso, foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do mensalão e está inelegível até 2023.