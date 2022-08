Nova pesquisa BTG/FSB: Lula tem 43%, Bolsonaro, 36%, e Ciro cresce 3 pontos

Na primeira pesquisa após as sabatinas no Jornal Nacional e o início do horário eleitoral gratuito, que neste sábado (27) exibiu o primeiro dia de programas com os presidenciáveis, os dois líderes das pesquisas - Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro - se mantiveram estáveis (dentro da margem de erro), enquanto apenas Ciro Gomes cresceu 3 pontos percentuais.

Ainda líder, Lula oscilou 2 pontos para baixo (no limite da margem de erro) e, agora, aparece com 43% das intenções de voto. Jair Bolsonaro ficou nos mesmos 36% da semana passada. Com isso, a diferença entre os dois recuou de 9 pontos para 7. Já Ciro Gomes foi de 6% para 9% (patamar que ele tinha no final de julho) e Simone Tebet, de 3% para 4%.

Votos válidos

Nos votos válidos, Lula tem agora 46% e se distanciou de possível vitória no 1º turno. Bolsonaro ficou estagnado, segundo o instituto FSB, “porque não viu se confirmar como tendência uma melhora entre os beneficiários do Auxílio Brasil, segmento em que, apesar do aumento do valor de R$ 400,00 para R$ 600,00, Lula voltou a ampliar sua liderança. O petista também melhorou no Nordeste (63% a 22% de Bolsonaro), enquanto nesta rodada Bolsonaro apareceu numericamente à frente no Sudeste (39% a 35%, considerada a margem de erro, um empate técnico).

A estabilidade no cenário eleitoral pode em boa parte ser explicada pela percepção do eleitorado em relação à economia brasileira. Os dados sobre o otimismo em relação ao país e principalmente à inflação variaram pouco em relação à semana passada, deixando a corrida presidencial também bastante estável.

O Instituto FSB ouviu, por telefone, 2.000 pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08934/2022. (com Brasil 247)