Apenas executamos; não temos responsabilidade, diz Bolsonaro sobre orçamento secreto

Iander Porcella - O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira, 26, que apenas executa o orçamento secreto e negou que tenha responsabilidade pela distribuição das verbas. Por meio do esquema, revelado no ano passado pelo Estadão, o governo destina recursos de emendas a aliados, sem critérios e transparência, para garantir apoio em votações no Congresso. Na prática, as emendas são controladas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aliado de Bolsonaro.

“Hoje em dia são mais de R$ 16 bilhões [de emendas de relator] na mão do Parlamento. E, detalhe: quem decide para onde vai o dinheiro não sou eu, é o relator. E o relator sofre influências dentro do parlamento, ele manda essas notificações. Tal ministério, R$ 200 milhões para tal Estado”, afirmou o candidato à reeleição, em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

Bolsonaro reclamou que o orçamento é “bastante restrito” e ressaltou que o Congresso costuma derrubar vetos presidenciais. “Isso aí vai dar problema um dia. O pessoal culpa a mim pelo orçamento secreto. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem decide as leis na ponta da linha não sou eu. Aprova um negócio do Congresso, eu veto, se derrubar o veto, não tem mais conversa”, disse o chefe do Executivo.

“Nós apenas executamos [o orçamento secreto], não temos qualquer responsabilidade nisso aí. E eu não posso, se eu quiser fazer, vamos supor uma chantagem em cima disso, tentar negociar, não posso, o orçamento é do parlamento”, emendou.

Bolsonaro foi questionado sobre o orçamento secreto porque o assunto foi abordado ontem na entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Jornal Nacional, da TV Globo. O petista chamou o esquema de “usurpação de poder” e disse que Bolsonaro é “refém” do Congresso. “O ministro liga para ele [Arthur Lira, presidente da Câmara], não liga para o presidente da República. Isso nunca aconteceu desde a Proclamação da República. O Bolsonaro parece o bobo da corte”, criticou Lula.