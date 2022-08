No TSE, peritos da Polícia Federal inspecionam software da urna eletrônica

Representantes da Polícia Federal (PF) estão desde segunda-feira (22) inspecionando todas as etapas do sistema eletrônico de votação e os respectivos componentes internos da urna eletrônica. Nesta quarta (24), os peritos realizaram testes de integridade do software que opera a UE2020, o modelo mais atual do equipamento.

A equipe técnica da Polícia Federal seguirá trabalhando até sexta (26), na Sala Multiuso do Tribunal, no subsolo do edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), preparada especialmente para esse ciclo de inspeções. Os peritos continuarão recebendo informações e esclarecimentos sobre a segurança do processo eleitoral diretamente da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal.

De acordo com o coordenador de Tecnologia Eleitoral do TSE, Rafael Azevedo, que realizou uma demonstração do funcionamento do software à equipe técnica da PF, o local foi montado especialmente para que as instituições possam fazer as devidas inspeções no sistema eletrônico de votação. “Por mais que os peritos sejam especializados em TI e em segurança, é necessário entender exatamente como funciona o nosso sistema na prática. Por isso, a presença dessa equipe é tão importante”, explicou.

Tamanha estrutura faz parte do Ciclo de Transparência Eleitoral, previsto na Resolução TSE nº 23.673/2021. O Departamento de Polícia Federal, vinculado ao Ministério da Justiça, é uma das diversas entidades habilitadas a acompanhar o desenvolvimento e a fiscalizar todos os sistemas utilizados nas eleições do país. As inspeções também podem ser realizadas por representantes técnicos dos partidos políticos, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), das Forças Armadas e de universidades, entre outras instituições.