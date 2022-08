Entrevista de Bolsonaro ao 'Jornal Nacional' foi um festival de 'fakes news'

Charles Nisz - Bolsonaro declarou uma grande quantidade de mentiras nos 40 minutos da sabatina do Jornal Nacional nesta segunda-feira (22). A entrevista, conduzida por William Bonner e Renata Vasconcellos, abriu a série de sabatinas com os candidatos à Presidência – Ciro Gomes, Lula e Simone Tebet serão os próximos entrevistados, na ordem.

Nos 40 minutos da sabatina, Bolsonaro mentiu sobre todos os temas perguntados. A primeira pergunta foi sobre as eleições e a urna eletrônica. Bolsonaro negou ter xingado ministros do STF. Precisou ser relembrado por William Bonner de que xingou Alexandre de Moraes de canalha. Antes disso, havia chamado Luis Roberto Barroso de “filho da puta”.

Jair Bolsonaro também falou em querer eleições limpas e transparentes, acreditando no processo eleitoral. Outra lorota, pois o presidente passou três anos e oito meses questionando a lisura da urna eletrônica.

William Bonner questionou Bolsonaro, dizendo que o sistema eleitoral “é uma das coisas das quais o brasileiro se orgulha” . Bolsonaro ainda replicou argumentando sobre uma auditoria feita pelo PSDB em 2014 – a verificação não provou a falta de segurança das urnas eletrônicas.

A pergunta seguinte foi sobre a pandemia e a falta de suprimento de oxigênio em Manaus, durante o pico de casos da covid em 2021.”Em menos de 48h, cilindros começaram a chegar em Manaus”, disse Bolsonaro.

O então governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), alertou o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello que a falta de cilindros de oxigênio em Manaus era grave no dia 6 de janeiro de 2021. O governo federal só agiu em 14 de janeiro, oito dias depois. Dias antes, em 11 de janeiro, Pazuello esteve em Manaus e defendeu o uso de cloroquina para tratar os pacientes.

Também houve informação falsa quando Bolsonaro disse que o lockdown ajudou a infectar mais pessoas, conforme dados do governo do Estado de Nova York. Andrew Cuomo, governador de NY, afirmou que 84% de um grupo de 1.289 recém-internados evitavam sair de casa. Mas não se sabe como as pessoas foram infectadas. Além disso, o governador não usou os números da apresentação para negar a eficácia do distanciamento social, mas para que mesmo os isolados precisavam se precaver.

Alvo de panelaços

Caíque Lima - Nesta segunda (22), Jair Bolsonaro é alvo de panelaços enquanto participa de entrevista no Jornal Nacional. O presidente está sendo sabatinado por William Bonner e Renata Vasconcellos no telejornal da TV Globo. Ele é o primeiro candidato à presidência a ser entrevistado na emissora.

Os panelaços foram organizados pelas redes sociais e a ideia é que seja o maior protesto do tipo no país, com duração de 40 minutos, que é o tempo que o chefe do Executivo ficará ao vivo na Globo.

Foram registrados protestos em São Paulo, na Santa Cecília e em Pinheiros; no Rio de Janeiro, em Copacabana e na Barra da Tijuca, além de diversas cidades do Nordeste, do Sul e do Distrito Federal.