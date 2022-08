Ciro Gomes lança a campanha no Rio em jantar político na Fiorentina

Em concorrida cerimônia na noite dessa sexta-feira (19), no restaurante Fiorentina, no Leme, Zona Sul do Rio, o candidato do PDT à Presidência da República, o ex-ministro Ciro Gomes, acompanhado da mulher, Giselle Bezerra, lançou sua campanha no Rio de Janeiro, tendo como companheira de chapa a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT-BA). Ciro prometeu mudar o modelo econômico para tirar o país da ciranda de baixo crescimento.



Para Ciro, o Brasil ficou refém do sistema financeiro. Por isso, além de reduzir os juros, ele pretende mudar a lógica dos gastos públicos com um pequeno aumento na taxação sobre lucros e dividendos. Ele disse ser um absurdo que os custos da rolagem da dívida pública tenham crescido mais de R$ 500 bilhões desde janeiro do ano passado, em benefício de menos de 100 mil famílias de rentistas e do oligopólio bancário, enquanto as despesas somadas do Estado com saúde, educação e segurança, que são as maiores preocupações da sociedade brasileira, não chegam a R$ 300 bilhões.









Ciro Gomes lembrou que quando foi ministro da Fazenda, no governo Itamar Franco, elevou a tributação dos lucros e dividendos e do Imposto de Renda dos altos salários, para canalizar recursos para a área social. Entretanto, os governos seguintes derrubaram a tributação e ficaram reféns do sistema financeiro. Ele acha que há espaço para reduzir os juros e assim estimular investimentos para tirar a economia de uma década de baixo crescimento.

Muito aplaudido pelos políticos e admiradores presentes, Ciro foi saudado por Omar Resende Peres, presidente do JORNAL DO BRASIL, que lembrou a tradição democrática da Fiorentina, recentemente tombada pela Prefeitura do Rio de Janeiro como bem cultural, e do apoio que a casa sempre dá à cultura e ao debate das ideias.

Prefeitos unidos

Muito simpático, enquanto circulava pelo restaurante, Ciro Gomes, que apreciou uma massa especial, fez questão de posar com o grande número de conterrâneos que exercem diversas funções na Fiorentina, confirmando os pendores dos cearenses para a culinária.





o prefeito de Niteroi, Axel Grael, a candidata a vice na chapa de Ciro Gomes, Ana Paula Matos, Omar Peres, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), o presidente do PDT, Carlos Lupi e a deputada estadual Marta Rocha (PDT) (Foto: Jornal do Brasil)

Além do presidente do PDT, Carlos Lupi, estiveram presentes a deputada estadual Marta Rocha e o deputado federal Chico D'Ângelo, ambos do PDT, o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha (PDS), os dois partidos estão coligados em torno da candidatura a governador do Estado do Rio de Janeiro do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), que recebeu o apoio do prefeito Eduardo Paes (PSD).



O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), prestigiou o evento, mas Eduardo Paes se atrasou. Quando Paes chegou com a mulher, Maria Cristina, Ciro Gomes tinha acabado de sair com a mulher Giselle, para cumprir outro compromisso; eles se falaram ao telefone.

Para marcar o evento, Eduardo Paes deixou sua assinatura em uma das famosas colunas do restaurante com nomes de celebridades.