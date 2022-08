Datafolha: Lula mantém liderança com 47% e pode ganhar no 1º turno; Bolsonaro tem 32%

De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (18), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve a liderança com 47%. Jair Bolsonaro (PL) avançou e chegou a 32%.



O presidente Jair Bolsonaro (PL) reduziu a diferença para o líder da corrida no primeiro turno da eleição de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para 15 pontos. Em maio, a distância era de 21 pontos e, em julho, de 18.



O ex-presidente tem 47% dos votos, ante 32% do atual titular do Planalto. Segundo a mais recente pesquisa do Datafolha, Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro, com 7%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 2%.



O instituto ouviu 5.744 eleitores em 281 cidades. O levantamento mostra que Lula ainda mantém as chances de ganhar no primeiro turno por uma margem estreita. Ele soma 51% dos votos válidos, excluindo os 6% de brancos e nulos.

Completam o quadro Vera Lúcia (PSTU, com 1%), e Leonardo Péricles (UP), Felipe D'Ávila (Novo), Soraya Thonicke (UB), Eymael (DC), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB), que não pontuaram.



A pesquisa mostra que Lula vai melhor entre os mais pobres, os que se declaram pretos e os que vivem na região Nordeste. Já Bolsonaro tem melhor desempenho entre os mais ricos, os brancos, os evangélicos e os que vivem na região Norte.



A pesquisa Datafolha ainda apontou que o ex-presidente Lula ganharia de Bolsonaro em um eventual segundo turno. Segundo o instituto, Lula tem 54% dos votos e Bolsonaro 37%. Brancos e nulos são 8%. A diferença entre os dois é de 17 pontos percentuais. (com agência Sputnik Brasil)