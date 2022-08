Chamado de 'tchutchuca do centrão', Bolsonaro reage a jovem na porta do Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro partiu para cima de um youtuber que o havia chamado de "tchtchuca do centrão" e "vagabundo" na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, na manhã desta quinta-feira (18).

O episódio está em um vídeo que circula nas redes sociais, e acontece em um momento delicado para Bolsonaro, que vê a vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas se consolidar, com possibilidade de definição já no primeiro turno.

Como de hábito, o mandatário parou para conversar com apoiadores antes de iniciar sua agenda diária, mas começou a ser provocado por Wilker Leão, dono de um canal com mais de 14 mil seguidores no YouTube.

Filmando tudo com um celular, o youtuber cobrou que Bolsonaro conversasse com ele e chamou o presidente de "tchutchuca do centrão", "covarde", "safado" e "vagabundo". Além disso, o acusou de repetir os "erros" da esquerda.

Em determinado momento, Bolsonaro sai do carro, caminha até Leão e o agarra pela gola da camiseta e pelo braço para tentar pegar seu celular. O youtuber resiste, mas seguranças interferem e o afastam do presidente.

Depois da confusão, Bolsonaro e Leão ainda conversaram por cerca de cinco minutos em tom mais ameno. (com agência Ansa)

_______