Posse de Moraes marca primeiro encontro entre Lula e Bolsonaro depois de eleito

Célia Froufe e Iander Porcella - Com a expectativa de ser uma cerimônia cercada de simbolismos, a posse do ministro Alexandre de Moraes no comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira, 16, será palco também do primeiro encontro entre os dois líderes nas pesquisas de intenção de voto para o Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), desde que o atual chefe do Executivo assumiu o comando do País. O ex-presidente já havia confirmado sua participação no evento, e Bolsonaro também informou hoje que estará presente.

A solenidade deve começar às 19h. Na ocasião, o também ministro Ricardo Lewandowski será empossado como vice-presidente da Corte Eleitoral. Moraes, que é o principal alvo de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), comandará o TSE no lugar de Edson Fachin, que presidiu o Tribunal nos últimos seis meses e também recebeu duras críticas do presidente.

Lula e Bolsonaro vão à cerimônia do TSE depois de iniciarem, de forma oficial, a campanha pelo Planalto hoje. Os dois adversários escolheram locais simbólicos para realizar os atos políticos. O presidente decidiu voltar à rua de Juiz de Fora (MG) onde levou uma facada na campanha de 2018. O petista, por sua vez, vai à sede da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, seu berço político. Pesquisa de intenção de voto do Ipec, divulgada ontem, mostrou Lula em primeiro lugar, com 44%. Bolsonaro marcou 32%.

Os dois deverão se encontrar hoje porque, além do atual presidente, foram convidados para a cerimônia todos os demais ex-chefes do Executivo. Dilma Rousseff e Michel Temer já sinalizaram que estarão presentes. Os dois devem se encontrar pela primeira vez desde o impeachment da petista em 2016, quando Temer, que era seu vice, assumiu o comando do País. Dilma já chamou o ex-

presidente de “golpista”. Os candidatos ao Planalto Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) também informaram que participarão do evento em Brasília.

Alexandre de Moraes assume o comando do TSE num momento de tensão política, com reiterados ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. Depois que o presidente reuniu embaixadores no Palácio da Alvorada para lançar dúvidas infundadas sobre o processo eleitoral brasileiro, a sociedade civil organizou cartas em defesa da democracia, que receberam o apoio de juristas, empresários, banqueiros e acadêmicos.

Principal alvo de Bolsonaro no STF, Moraes é relator dos inquéritos das fake news e das milícias digitais, que atingem aliados do presidente. Na semana passada, o magistrado foi pessoalmente ao Palácio do Planalto entregar a Bolsonaro o convite para sua posse. O clima da conversa foi descontraído, mas interlocutores acreditam que Bolsonaro deve voltar a atacar a Corte na campanha eleitoral.

_______

ASSISTA À CERIMÔNIA E POSSE NO TSE