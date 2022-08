Lula mantém vantagem e venceria eleição no primeiro turno, diz Ipec

A poucas horas do início oficial da campanha para as eleições de 2022, o instituto Ipec divulgou pesquisa que aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém uma larga vantagem, de 12 pontos percentuais, sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL).



Números divulgados pela TV Globo mostram que Lula lidera a corrida eleitoral com 44% e venceria a disputa em primeiro turno, de acordo com os votos válidos. Bolsonaro aparece em segundo lugar com 32%.



Ciro Gomes (PDT) surge em terceiro, com 6%. Na sequência aparecem Simone Tebet (MDB), com 2%, e Vera Lúcia, do PSTU, com 1%. Os demais não pontuaram.



O Ipec ouviu 2.000 eleitores entre 12 e 14 de agosto. (com Sputnik Brasil)

