Bolsonaro escolhe Juiz de Fora, onde levou facada em 2018, para iniciar campanha

Iander Porcella - O presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu iniciar a campanha eleitoral na próxima terça-feira, 16, em Juiz de Fora (MG), onde levou uma facada em 2018. Como mostrou o Broadcast Político em julho, aliados do chefe do Executivo pediram foco total no Sudeste, que concentra os três maiores colégios eleitorais do País: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

“O primeiro encontro de campanha com o #CapitãoDoPovo não tinha como ser em outro lugar! Onde ele nasceu de novo!”, diz o convite enviado pelo comitê de Bolsonaro a apoiadores. Em discursos recentes, o presidente tem dito que renasceu em Juiz de Fora e que comandar o País é uma missão divina.

A facada no então candidato à Presidência, em 2018, foi um divisor de águas na eleição daquele ano. Além do alcance nas redes sociais, observadores da política apontam a exposição que Bolsonaro teve na mídia após o atentado e a trégua adotada pelos adversários, por ele estar hospitalizado, como fatores que influenciaram a disputa.

Bolsonaro viajou a Juiz de Fora pela primeira vez como presidente em 14 de julho. Na ocasião, relembrou o atentado em um discurso emocionado. No último sábado, 6, em Recife (PE), o presidente voltou a se referir à facada, como costuma fazer com frequência. "É muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão dele de ser o presidente da República de vocês", declarou.

O presidente também deve viajar a São Paulo e ao Rio de Janeiro nos primeiros dias da campanha eleitoral. Bolsonaro vinha concentrando sua agenda no Nordeste, única região onde perdeu para Fernando Haddad (PT) em 2018, mas a avaliação de aliados é que a região é “caso perdido”, dada a ampla vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT ao Palácio do Planalto.

A pesquisa Genial-Quaest divulgada nesta sexta (12) mostrou uma queda da vantagem de Lula sobre Bolsonaro em Minas Gerais. O candidato petista marcou 42% de intenção de voto, contra 33% do atual chefe do Executivo. Em relação ao levantamento de julho, Lula caiu quatro pontos porcentuais e Bolsonaro subiu cinco. A diferença entre eles recuou de 18 pontos porcentuais para nove no período.

A campanha à reeleição aposta nos efeitos da queda nos preços dos combustíveis e no aumento do Auxílio Brasil a R$ 600, viabilizado na emenda constitucional que declarou emergência no País, para atrair ainda mais votos para Bolsonaro nas próximas semanas.