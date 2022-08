Levantamento FSB/BTG mostra recuperação de Bolsonaro, mas vitória de Lula no 2º turno

Levantamento telefônico do Instituto FSB, contratado pelo BTG Pactual, divulgado nesta segunda-feira (8) mostra que diminuiu a vantagem do ex-presidente Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL).

No levantamento de 25 de julho do mesmo instituto, Lula aparecia com 44% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. Agora, Lula tem 41% e Bolsonaro 34%.

Lula - 41%



Bolsonaro - 34%



Ciro Gomes (PDT) - 7%



Simone Tebet (MDB) - 3%



André Janones (Avante) - 2%



Eymael (DC) - 1%



* Apesar de aparecer no levantamento, Janones retirou sua candidatura para apoiar Lula.

Segundo turno



Na projeção de um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 51% contra 39% do adversário.

O levantamento ouviu 2.000 eleitores por telefone entre 5 e 7 de agosto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08028/2022. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos percentuais.