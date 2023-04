Nosso tempo um tanto

breve está se escoando.

D. W. Winnicot (1974)





Nos dias que correm, a tecnologia moderna é aplicada de modo a alterar substancialmente relações preexistentes entre a organização social e o meio ambiente.



Concorre para realização de mudanças na distribuição mundial da produção e desindustrialização em certas áreas.



É mais difícil do que anteriormente para os países em geral dirigirem suas economias, por causa da proeminente interdependência econômica, mundialmente.



Diferenciação entre áreas mais e menos industrializadas no mundo não limitada à produção afeta a vida cotidiana.



Na grande maioria das instâncias, grupos e indivíduos estão envolvidos, segundo Giddens, como pontes de acesso entre vários sistemas tecnológicos existentes.



Hoje, respeito pelo conhecimento técnico existe comumente em conjunção com uma atitude pragmática corrente.



Rotineiramente incorporado à continuidade das atividades cotidianas, o respeito é em grande parte reforçado por circunstâncias intrínsecas ao nosso dia-a-dia.



Um sentimento de continuidade - das coisas e pessoas - está intimamente vinculado à influência difusa do hábito.



Quase sempre realizada por uma consciência prática, continuidade das rotinas da vida diária só é conseguida por vigilância constante das partes envolvidas.





Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)