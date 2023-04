Nada mudou, mas está tudo diferente no mundo das Techs

O mundo da tecnologia mantém as fortes emoções iniciadas em 2022. Quando olhamos para os últimos meses do ano que se passou, assistimos a um volume de demissões gigantesco, coisa que fazia tempo que o mercado de tecnologia não vivenciava. É claro que isso acabou provocando um volume ainda maior de insegurança e, como é sabido, “insegurança gera insegurança”, parafraseando a célebre frase do profeta Gentileza.

Vamos lembrar o número de demissões até agora. Só de janeiro a março de 2023, nos EUA, foram 109 mil funcionários. Para se ter uma ideia da complexidade do assunto, em todo o ano de 2022, 102 mil funcionários foram desligados – isso, cabe pontuar, considerando as Big Techs. Pensando em empresas menores, fica mais difícil traçar uma estatística. No entanto, é possível observar uma tendência no Brasil com empresas de variados portes passando por fases de demissões.

Como você, caro leitor, deve estar ciente, projetos com foco em metaverso, realidade aumentada, realidade virtual, entre outros desse universo foram descontinuados. Isso fez com que diversas pessoas perdessem seus empregos. Em contrapartida, o lançamento, em novembro de 2022, do ChatGPT, plataforma de Inteligência Artificial conversacional, transformou o cenário do mercado de tecnologia, migrando boa parte dos investimentos para iniciativas em IA.

Outro ponto que merece atenção está diretamente ligado ao volume de dinheiro disponível no mercado. Como diz um amigo “chegou o fim da era das techs queimadoras de caixa”. E devo concordar, em parte. Ao olhar para os lados, vemos Bancos Centrais elevando as taxas de juros (renda fixa remunerando melhor); países passando por crises econômicas; bancos (considerados sólidos) quebrando; e bancos financiadores de tecnologia enfrentando fortes crises.

Mas por que estou falando isso? Pelo simples fato de estar tudo igual ao que sempre esteve. Ainda que não pareça, os profissionais de tecnologia continuam em alta e o mercado segue acreditando no futuro muito atrelado a ela. Se você buscar em qualquer relatório quais são as profissões do futuro, encontrará as de tecnologia entre as principais, perto das associadas ao mercado financeiro e ao comportamento humano.

Então, se existe preocupação com o futuro, busque aprender tecnologia. Mas entenda, essa área está em constante (e rápida) evolução. Você vai precisar aprender tecnologia pelo resto da sua vida profissional. Não importa o seu segmento de atuação, saiba que se reinventar será sempre necessário.

As vagas de tecnologia ainda são a aposta para o futuro. Trata-se de um mercado muito grande e carente de cérebros. Então, não se assuste. Foque e entenda. O mundo é cíclico e, principalmente, a tecnologia é um caminho sem volta para os negócios.

Vamos em frente!

Samuel de Jesus Monteiro de Barros – Doutor em Administração e Reitor do Ibmec Rio

Victor Machado da Silva – Mestre em Engenharia de Software e Coordenador dos cursos Techs do Ibmec Rio