Críticas são apropriadas e necessárias,

desde que elas sejam baseadas em fatos.

Jean-François Revel





A política supõe uma visão de conjunto. Esta só se realiza quando existe a consideração do conjunto de realidades.



Confronto aberto e franco de opiniões permite que a sociedade possa digerir atual volume de informações: quanto maior o movimento, maior se torna a complexidade do conjunto.



Concepção sistêmica de arrecadação e distribuição de tributos capaz de corrigir históricas distorções é prioridade.



Mas a incapacidade de lidar em termos institucionais com questões fundamentais da nossa época é manifesta hoje. Sintoma disso foi a vexatória flexibilização da Lei das Estatais.



O formalismo de procedimentos que caracteriza a nossa sociedade organizada em rede revela toda sua fragilidade.



Essencialmente, empreendimentos solidários rejeitam a dicotomia entre interesses econômicos e questões sociais. Preenchem aspirações de inserção social e de reconhecimento.



Governo e oposição devem exercer em plenitude o seu papel na discussão de temas prioritários da agenda política.



Nova geração de redes capaz de expandir novas relações sociais de produção e consumo começa a surgir; implica, nos dias que correm, uma tecnologia simples e de baixo custo.



As empresas em rápido crescimento, antes muito independentes, atualmente estão formando tipo tipo de parcerias.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)