Quando alguém defender algo com veemência,

preste atenção se ele corre risco ao fazê-lo.

Raymundo Padilha (1954)





Obrigação orientada ao agora procede do futuro, do qual não se beneficiarão necessariamente contemporâneos.



Estender a tecnologia faz com que a distância salutar entre oportunidades de exercer inteligência ordinária e oportunidades de exercer uma sabedora esclarecida diminui sem cessar.



Precisamos mais da sabedoria, quando menos acreditamos nela. Sabedoria torna-se uma obrigação prioritária.



Mais do que o espaço contemporâneo da ação, futuro indeterminado é o horizonte pertinente da responsabilidade. Daí o imperativo do agir compatível com uma autêntica vida humana.



Quem deve beneficiar-se desse agir? Pessoas que têm um papel e uma importância na sociedade? Todo mundo?



A última resposta, enquanto a administração pública for capaz de criar políticas públicas para os mais vulneráveis. Princípio que hoje traz consequências para todos os domínios da vida.



A sociedade democrática, ou sociedade do indivíduo, procura regular pacificamente os conflitos que a atravessam.



Atual sistema político subverte nosso controle dos representantes, colocando-o à mercê da hierarquia do partido; garante que políticos, não eleitores, sejam representados nas decisões.



O manifesto poder de que desfrutam depende essencialmente das injustiças dos arranjos que lhes dão sustentação.





Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)