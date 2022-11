Mistério das coisas, onde está?

Onde está ele que não aparece



Fernando Pessoa (1946)





A consciência não leva a mergulho crônico na realidade atual, ela é a condição de planejar o futuro com eficácia.



Realmente, intensificar a consciência dos pensamentos e dos sentimentos pode induzir a mudança por si mesma. Assim, as pessoas não serão prisioneiras de acontecimentos e situações.



Nesses tempos desafiadores as pessoas não tomam decisões com pleno conhecimento das alternativas possíveis.



Impedimentos e limites impostos pelas regras sociais não são culpa deles próprios, exigem esforços constantes e negociações coerentes para serem preservados, longe das conveniências.



Em meio à crescente diferenciação da sociedade em rede, o indivíduo busca sentido e realização naquilo que faz.



Se hoje reorganização da vida cotidiana por sistemas especializados cria diversas formas rotineiras de atividade, desenvolvimento econômico convive com padrões regulares de consumo.



Os indivíduos discriminam incontáveis tipos de informação disponível, e os interpretam em seus próprios termos.



Os processos educacionais desempenham papel decisivo na construção de identidades, no transcorrer de gerações. Realidade possível quando são empreendidos num ambiente de liberdade.



Na atual realidade política do País, enfrentar problemas, buscar convergências, encontrar caminhos é impossível?





Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)