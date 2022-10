Faz-se mister um grande esforço

de nossa parte para compreender

Fernand Braudel (1969)





Na sociedade organizada em rede, proporções relativas de segurança e liberdade mudam com desvios frequentes.



Qualquer esperança real de melhoria compartilhada da existência é de fato exercida num contexto de velocidade. Economia orientada para consumo em larga escala, da posse para o descarte.



Governante escolhido através de eleição livre, a população espera que seja capaz de melhorar a vida das pessoas.



Valorização da dignidade e liberdade humanas no centro de teorias de direitos humanos, tal como da democracia, possibilita, realmente, promover aquilo que por vezes se chama bem comum.



Não se pode compreender a vida social, política e cultural da sociedade brasileira sem as raízes judaicas e cristãs.



Alguns traços persistem nas instituições, no direito, nos costumes, nas mentalidades, no imaginário, na paisagem, geográfica e humana, como expressão de uma tradição que remonta a séculos.



Uma sociedade consciente de si é atravessada por imaginário social que pode trazer exaltações, devaneios, medos.



Nesta reta final do segundo turno da eleição presidencial, estamos assistindo à tentativa de controlar o imaginário. Imaginário capturado pelo reiterado discurso político do "nós" contra "eles".



O pluralismo de ideias e proposições supõe que a exigência de verdade esteja sempre presente e jamais satisfeita.



