Discernindo momentos

Discernimento é sinônimo de inteligência, de perspicácia, até mesmo de cabeça. É o contrário de idiotice, é perseguido por muitos e alcançado por alguns. É entendido como a capacidade de compreender situações, de avaliar com clareza, de separar o certo do errado, o melhor do pior.

Discernir a conjuntura é essencial!



Nos dias atuais os temores em relação a anunciada recessão global, em meio ao avanço da inflação e o aumento dos juros, impulsionam a moeda americana e fazem com que a desvalorização do Real continue sinalizando motivo de muita atenção. A divisa brasileira tem o pior desempenho entre as 33 principais moedas na última semana de setembro.



Enquanto isso, na Europa, a Libra esterlina atinge a mínima histórica e a guerra na Ucrânia permanece sem trégua.



A OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) projetou enfraquecimento ainda maior para o ano que vem na economia mundial e a segurança alimentar continua inquietando o sono das principais autoridades da OMC (Organização Mundial do Comércio).



Diante das múltiplas crises e choques simultâneos, como choques de energia, do clima, do preço dos alimentos, entre outros, medidas para a recuperação global são estudadas.



É preciso que algumas nações façam o papel de conectores entre as diferentes realidades e derreta a camada de congelamento existente em “certos corações”.



A ideia de cooperação é uma questão de sobrevivência. Uma das teses que comprovam isso é o experimento dos cientistas Karl Sigmund (Universidade de Viena) e Martin Nowak (Universidade de Harvard), os quais testaram inúmeras relações entre pessoas cooperativas e não cooperativas e concluíram que a não cooperação leva a extinção.



Infelizmente há ainda muitas ideias anacrônicas e que não são nada inspiradoras pairando pelos continentes. Mas afinal, qual seria a melhor estratégia?



Somos todos responsáveis pelo que estamos construindo, ainda que não estejamos na linha de frente. Não se deseja perder a guerra, logo, é preciso ter foco na batalha, a fim de garantir o sucesso do resultado esperado.



Temos contra nós o que a ciência chama de viés do autointeresse. O ser humano é capaz de percorrer longas distâncias para justificar suas ações passadas.



Quando algum comportamento nosso coloca a nossa imagem positiva em risco, rapidamente encontramos várias alternativas para justificar tal comportamento. Após um tempo praticando essas “falsas justificativas”, entramos na autopersuasão, e aqui a situação complica. Uma pessoa que convenceu a si mesma, dificilmente muda de ideia.



Esse tipo de comportamento nos afasta da realidade. Vale lembrar que quanto mais uma pessoa encara os obstáculos, mais chances ela tem de se preparar para superá-los.



Não há espaço para mediocridade, precisamos trazer de volta a integridade. Será que conseguiremos isso utilizando o mesmo raciocínio anterior?



A famosa frase de Einstein, inúmeras vezes mencionadas em diferentes textos e explanações, não nos deixa esquecer que “insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes”.



Interessante pensar que no intuito de atender as nossas necessidades atuais, surgem as realidades virtuais. O metaverso seria a resposta? Não há como transferir as incompetências do tempo presente para avatares.



Qual seria o estímulo necessário? A democracia representada pela eleição à Presidência e demais cargos. Não há nada de novo em seu conceito, mas é preciso inovar e aprimorar a responsabilidade que temos em exercê-la e zelar por ela.



Espero estarmos caminhando para um tempo chamado pós-crise, onde a beleza da vida deixa para traz dificuldades por vezes inapropriadas.



Ameaças ainda nos rondam, mas na cabeça de cada cidadão brasileiro existe a chave para a mudança de comportamento que redundará no bem coletivo. Afinal, digo o que acredito ou acredito no que digo? Dizer é acreditar. Coerência é palavra de ordem!



Vieses podem nos sabotar, é bem verdade, mas há de pairar no ar a esperança da primazia do bem-estar da sociedade.



Vamos pensar e discernir o momento atual, a temperatura está alta, é preciso agir.

Avança Brasil!

Cristiana Aguiar. Economista, Especialista em Gestão Empresarial. Sócia Fundadora da Jeito Certo Consultoria