Valor está indissociavelmente ligado

a preferência. Onde não houver uma

preferência que rompa a indiferença

ou a igualdade entre as coisas, valor

não se manifesta.

Tarcisio Padilha (1955)





A transparência é tanto precaução útil contra o abuso de poder, quanto garantia necessária contra a corrupção.



Quanto mais a informação a ser compartilhada se tornar facilmente disponível ao público, a administração estatal será capaz de conservar as informações estritamente necessárias à execução daquelas missões previstas em lei.



A tecnologia da informação cria novas possibilidades de fraude, como facilidades suplementares de controle.



Não é trivial pôr em prática a distinção entre as informações sobre pessoas e as informações de caráter mais geral. Princípio de não comunicação a terceiros só responde parcialmente à almejada organização da transparência.



Em uma sociedade livre, a busca da transparência pode, concretamente, voltar-se contra seu próprio objetivo.



Modernamente, o cidadão passou a se ver obrigado a confiar em grandes organizações, quer públicas ou privadas. Mesmo na hipótese da legislação garantir uma proteção básica, ele constata estar em situação de inferioridade.



Como supor que informação circule sem ser alterada, se transferência de informação é transferência de poder?



Nada garante que as finalidades dos sistemas de informação caminhem no sentido das finalidades institucionais.

Carmen Migueles adverte que inúmeras de nossas instituições mantêm "foco na tarefa e foco no curto prazo".



Soluções mais inteligentes, no entanto, são resultado de decisões estratégicas integradas numa cadeia de valor.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)