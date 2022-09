Com o voto na mão faça a história acontecer

Esta é a eleição mais importante das nossas vidas. As mudanças tão necessárias que o Brasil precisa estão em nossas mãos. Estão na batida do coração, no pulsar das veias, no abraço bem apertado, no colorido da primavera. Elas se chamam sensibilidade humana, respeito, olhar ao outro, vida melhor, país que cresce e se desenvolve.

Inspirado nos argonautas gregos, Ulisses Guimarães dizia que navegar é preciso. E quando se acha o rumo certo, consciente, quando as rosas dos ventos falam, os mares e os oceanos se encontram fazendo um só destino. É a magia da existência, do renascimento, das bandeiras unidas, da esperança, da escolha que brota em um grande ato de amor.

Temos o voto. Ele é um poderoso instrumento de mudanças e de transformações. “Põe o teu voto na mão”, diz o poeta. O voto é exercício da cidadania. É direito, é democracia. É a fronteira entre o presente indigno ao qual o país é submetido e o futuro de largos horizontes de perspectiva social e econômica, de bem-estar e de bem-viver. Vamos fazer a história acontecer.

O país tem um número recorde de eleitores aptos a votar no dia 02 de outubro. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em relação à eleição do ano de 2018, são 9,1 milhões a mais de eleitores, um crescimento de mais de 6%. São 156 milhões de eleitores. Esse aumento demonstra toda a força da democracia brasileira e do processo eleitoral.

Ainda, segundo o TSE, há 2 milhões de jovens de dezesseis e dezessete anos, que não são obrigados a votar, mas que estão aptos a ir às urnas. Tiraram o título eleitoral. O voto aos 16 é um dos avanços da Constituição Cidadã. Esse número dobrou em relação a 2018. Já o voto facultativo, acima dos 70 anos, é de quase 14 milhões.

No rastro de outro poeta, com mais uma licença, invoco esta sabedoria: “Hei você que tem de oito a oitenta. Não fique aí parado como ave sem destino. Os planos vêm da vivência de um ancião e da inocência de um menino. O importante é você crer na juventude que existe dentro de você”. Sim, é nisto que eu acredito, na força do voto para reerguer e tirar o Brasil desta triste fase.

São 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Três em cada dez famílias passam fome. Isso é estarrecedor. Há 10 milhões de desempregados; 39 milhões na informalidade. Flexibilizam os direitos trabalhistas. A saúde é precária. Querem acabar com o SUS. O sistema educacional está sendo desmontado. Destroem o meio ambiente e os órgãos de fiscalização. Acumulam farsas e vendem como verdade. Pregam o ódio e a violência, o racismo, a discriminação, o preconceito, a homofobia, a misoginia.

Não podemos mais aceitar tantos pesadelos, tantas irresponsabilidades, desumanidades. Que os rios da nossa indignação corram em direção às urnas. Vamos, todos juntos, não vamos ficar em casa. Vamos agir: homens, mulheres, negros, indígenas, jovens, aposentados, idosos. Cada voto é importante, é necessário, é decisivo. Como disse Corisco sob o escaldante sol do sertão, “mais fortes são os poderes do povo”.

Com flores e amor, canções e sem medo de ser feliz, façamos que a luta valha a pena. Todos os sonhos são possíveis, realizáveis. A vida é escolha. Os caminhos são construídos coletivamente. O Brasil da esperança está logo ali, ao nosso alcance, nas nossas sutis inquietudes. A nossa força está no voto, no dia 02 de outubro, no primeiro turno, em Lula da Silva.

Senador Paulo Paim (PT/RS).