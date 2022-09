Um passo importante

O Rio de Janeiro está celebrando a chegada de uma nova companhia aérea ultra low cost, a JetSmart, que fará rotas entre a Cidade Maravilhosa e destinos da Argentina e Chile. Em outros tempos, seria apenas mais uma empresa capturada pela hospitalidade do carioca e pelos encantos da capital fluminense. Num mundo pós-pandemia e com o estado do Rio de Janeiro enfraquecido economicamente, é um evento a ser celebrado. É sinal de que ainda há a esperança, que os esforços feitos pela cidade para se manter como um destino dos sonhos ao longo desses dois anos não foram em vão.

Rotas aéreas são obrigatórias para o incremento do turismo e nossa cidade, que possui dois aeroportos de classificação internacional, hoje sofre um esvaziamento. O Galeão, que foi por muitos anos hub internacional, principal porta de entrada no país e de onde se distribuíam os turistas para toda a nação, com conexões para todas as regiões do Brasil, há muito foi ultrapassado por Guarulhos e hoje já é acompanhado de perto por Viracopos, em Campinas.

Os motivos para isso são muitos. A limitação de slots de decolagem e aterrisagem do Aeroporto Santos Dumont, um dos mais charmosos do mundo e preferido por sua centralidade, faz com que muitas rotas migrem para outros aeroportos e os turistas acessem a cidade apenas por conexões. Lembro que, há alguns anos, a companhia aérea Azul queria fazer lá seu hub (que acabou indo para Viracopos), o que inviabilizaria a operação normal da outras companhias, já que ela ocuparia muitas posições de embarque e desembarque, influenciando, inclusive, na ponte aérea Rio – São Paulo, que sempre foi uma marca do Santos Dumont.

Junta-se a isso, entre outros tantos fatores, a perda de capacidade financeira da nossa população e modelagens de concessões que não funcionaram na prática. O grupo Changi, de Cingapura, que por muitos anos foi sinônimo de melhores aeroportos do mundo e queria transformar o Galeão em um dos melhores do planeta, acabou não conseguindo desenvolver os projetos previstos como gostaria e, com a queda de turistas na pandemia, optou por devolver ao governo federal o terminal. No tempo que aqui esteve, conseguiu repaginar parte do Terminal 2, para embarques internacionais, que denotava a tendência de que o Antônio Carlos Jobim - Galeão entraria nas próximas pesquisas de terminais. Faltaram passageiros para novos investimentos.

Agora a nossa expectativa é em relação à modelagem que está sendo desenvolvida pelo Ministério da Infraestrutura, que vai colocar num mesmo pacote os dois aeroportos e a licitação está programada para ocorrer em 2023. A vantagem é que, sendo um mesmo grupo a adquirir os dois terminais, não haverá a concorrência entre os aeroportos e podemos voltar a sonhar com a retomada, ou melhor, o compartilhamento, do hub internacional entre o Galeão e Guarulhos. Após a licitação será necessário redistribuir os slots e atrair novas companhias para ir recuperando a musculatura de nosso sistema aeroportuário. O mundo hoje é uma grande aldeia global e queremos fazer cada vez mais parte dos principais lugares de fala no turismo internacional. Rotas diretas atraem turistas, uma vez que o aumento de conexões para se chegar a um determinado lugar é inversamente proporcional ao desejo de conhecê-lo.

Há uma sintonia entre os esforços da Prefeitura do Rio e do trade turístico para retomar nosso protagonismo nesse segmento. Estamos dando todo o suporte possível para que a futura licitação traga mais turistas e volte a colocar o Rio na lista dos principais destinos e há todo um esforço, junto a RIOgaleão para que ele retome uma posição de destaque no cenário nacional. Estamos fazendo nosso dever de casa e contamos com os principais representantes dos segmentos ligados ao Turismo e a sociedade nessa luta por nossa cidade. O melhor do Rio, somos nós! Juntos reconstruiremos essa realidade.

Antônio Mariano. Secretário Municipal de Turismo do Rio de Janeiro